ABD Başkonsolosluğu saldırganı Hatice Aşık tutuklandı

Sarıyer'deki ABD Başkonsolosluğuna yapılan silahlı saldırı sonrası yaralı yakalanarak hastaneye kaldırılan ve DHKP/C üyesi olduğu tespit edilen Hatice Aşık, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı sonrası girdiği bir evde yaralı yakalanarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan DHKP/C üyesi Aşık, hastanedeki tedavisinin ardından bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aşık, tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Aşık'ın tutuklanmasına karar verdi.

Olay nasıl olmuştu?

Sarıyer'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğuna 10 Ağustos'ta silahla ateş açılmış, olaya karışanlardan Hatice Aşık, polisin operasyonu sonucu yaralı olarak yakalanmıştı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aşık'ın İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 6 sanıklı "DHKP/C terör örgütü üyeliği" davasının 8 Temmuz tarihli duruşmasında tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.