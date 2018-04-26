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ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakma girişiminde bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından engellendi

26 Nisan 2018 17:01

 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakma girişiminde bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından engellendi.
Sarıyer\'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri   Başkonsolosluğu önüne saat 11.20 sıralarında gelen  Y.İ .(29) “Fethullah Gülen’i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde. Kendimi yakacağım\" diye bağırdı. Kendini yakma girişiminde bulunan kişiyi gören Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri ikna girişiminde bulundu. Y.İ\'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri bu kişiyi etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
CEP TELEFONU
-Polisin ikna çalışması
-Etkisiz hale getirilmesi
-Detaylar

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