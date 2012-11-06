ABD başkanlık seçimlerinde kullanılan elektronik oylama makineleri ne kadar güvenli?

- Işıl Öz

ABD'nin Ohio eyaletinde bir okulda elektronik oylama makinelerinde Obama'dan yana oy kullanan bir kişinin oyunun Romney’e gittiğini fark etmesi üzerine makinenin işlem dışı bırakıldığı açıklandı. Ülkede güvenli oy kullanma mevzusunda tartışmalar sürüyor. ABD’de başkanlık yarışında finale gelindi. 538 eyalet delegesi için verilen oylar sonrası Başkan’ın kim olduğunu öğrenmemize saatler kaldı. Başkanlık seçiminin 167 yıldır 6 kez 6 Kasım gününe denk geldiği ve her defasında Cumhuriyetçi adayın seçildiği bilgisinden yola çıkarsak, Cumhuriyetçiler şansın yine yanlarında olacağını umut ediyorlar. Demokratlar ise Obama’nın yeniden seçileceğinden şüphe dahi etmiyorlar. Resmi sonuçlar, 2012 seçiminin Amerikan tarihinin en çekişmeli seçimlerinden biri olacağını gösteriyor. Bugün 100 sandalyeli Senato’nun 33 koltuğu ile 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de seçim yapılıyor. Özetle sadece Beyaz Saray değil, ABD Kongresi de yenileniyor.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Cumhuriyetçilerin ve bu durumun sürmesi bekleniyor. Demokratlar’ın hedefledikleri 60 koltuğu kazansalar dahi çoğunluk için 25 sandalye geride olacaklarını belirtelim. Yani, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner’ın görevine devam edeceği öngörülebilir.

Elektronik oylama makineleri ne kadar güvenli?

Ohio’da bir ilköğretim okulunda elektronik oylama makinesi kullanarak seçimini Obama’dan yana yapan bir kişi, ısrarla Obama yazan düğmeye bassa da sonuç Romney’i gösterince şaşırdı.

Youtube’de paylaştığı video ile seçmenleri uyaran kişinin söyledikleri dikkat çekici.

İşte o video:

“Obama’nın oy pusulasını seçtim ama Romney işaretlendi. Önce dikkatsizlik yaptığımı düşündüm, bir kez daha denedim ama sonuç aynı idi. Jill Stein yazan düğmeye bastım, deneme yapmak için, o düğme çalışıyordu. Obama’ya bastığımda Romney’in aktif olmasına bir anlam veremedim. Başka seçmenlere sordum, kimsenin problem yaşamadığını öğrendim. Sonuç, bir görevliye durumu anlattım. “Endişelenecek bir şey yok” yanıtını aldım. Çareyi çektiğim görüntüleri Youtube’te paylaşmakta buldum.”

Görüntülerin kurgu olduğuna dair spekülasyonlara verdiği yanıt ise şöyle: “Bu görüntülerin kurgulandığını kanıtlamalılar. Ham görüntüleri isteyene memnuniyetle yollayabilirim.”

NBC Haber’in doğruladığı bu olay sonrası makine işlem dışı bırakıldı.

Seçim sirki

Guardian’daki yazıları ile dikkat çeken Glenn Greenwald, ilk seçim döneminden altı ay önce bugünlerde neler yaşayacağımızı ön gören bir yazı kaleme almıştı. Haklı çıktı. Dedikodu ve adayların beklentileri konusunda değersiz spekülasyonlarla dolu bir ay geçti. 48 ay sürecek Başkanlık görevi için birfiil 18 ay süren medya kampanyaları ile bugüne gelindi. Bir tarafı seçmek zorunda kalan seçmen ise iki yıl önce eleştirdiği politik olguları bir tarafa atıp seçimini yapar yapmaz taraf olup kazanmaya odaklandı. Sonuç, entellektüel düzeyden uzak, ezber tartışmalar ile yol alındı. Bakalım kim Beyaz Saray’ın kapısını aralayacak? Soru: Ne değişecek?