ABD başkanlık seçimleri T24'ten canlı yayınlanacak

Amerika yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. T24, Demokrat Barack Obama ile Cumhuriyetçi Mitt Romney arasındaki yarışı canlı olarak aktaracak.

Yaratıcı Fikirler Enstitüsü'nün Haydarpaşa Garı'nda "Follow Hub 2012" etkinliğiyle Amerikan seçimleri yorumlanacak.

T24 de Twitter widget uygulamasıyla yorumları anında aktaracak.

@140journos kullanıcısından Tweetler