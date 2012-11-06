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Dünya

ABD başkanlık seçimleri T24'ten canlı yayınlanacak

Obama ile Romney arasındaki başkanlık yarışı T24'te yayımlanacak

06 Kasım 2012 18:30

Amerika yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. T24, Demokrat Barack Obama ile Cumhuriyetçi Mitt Romney arasındaki yarışı canlı olarak aktaracak.

Yaratıcı Fikirler Enstitüsü'nün Haydarpaşa Garı'nda "Follow Hub 2012" etkinliğiyle Amerikan seçimleri yorumlanacak.

T24 de Twitter widget uygulamasıyla yorumları anında aktaracak.

@140journos kullanıcısından Tweetler

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