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Dünya

ABD başkanlık seçimleri için 17 milyondan fazla oy kullanıldı

15 Ekim 2020 17:24

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şu ana kadar 17 milyondan fazla oy kullanıldığı belirtildi.

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