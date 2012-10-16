IŞIL ÖZ

6 Kasım Salı günü yapılacak ABD başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Reuters Haber Ajansı ve Ipsos Anket Şirketi’nin birlikte yaptığı kamuoyu yoklamasına katılanların yüzde 7’si oylarını kullandıklarını açıkladı. Oyunu erkenden kullanan Amerikalıların yüzde 59’u Obama’ya oy verdiğini belirtti. Yüzde 10’luk bir hata payını dikkate alsalar da, bu sonuç Demokratları sevindirdi.

ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney bugün New York, Hofstra Üniversitesi’ndeki açıkoturumda ikinci kez kameraların karşısına geçecek. Bu buluşmanın ilkinden farkı soruların moderatör tarafından değil, açıkoturumu izlemeye gelenler tarafından soruluyor olması. Açıkoturumun moderatörlüğünü CNN’den Candy Crowley yapacak. Katılımcılar, sorularını önce yazılı olarak moderatöre iletecek ve moderatörden onay aldıktan sonra soruyu sorabilecekler.

ABD Basını ilk açıkoturum sonrası Romney’nin daha atik olduğunu yazmış ve Obama’nın isteksizliğinin altını çizmişti.

İlk buluşmada, ehemmiyetle üzerinde durulması gereken siyasi sorunlardan hiç bahsedilmemesi ülkede siyasi tartışma aralığının ne kadar da dar olduğunu bir kez daha gösterdi.

Adeta, “Reality Şov”larla yarışır nitelikte bir tartışma izledik. Adaylar, oy potansiyeli neredeyse oraya yeşil ışık yaktılar.

Bugünkü buluşmada adaylara ‘gardiyanların ulusu’ diye eleştirilen ülkenin cezaevi sisteminin sorulmasını beklemek iyimser bir bekleyiş olur, ya da her dört Afro-Amerikan erkeklerden birinin hapiste olmasının altının çizilmesi, siyahi ve hispanik uyuşturucu kullanıcılarının nispeten eşit sayıdaki diğer kullanıcılara göre çok daha yüksek oranlarda tutuklandığı, yargılandığı ve tutsak durumda olmasının sorgulanması şaşırtır çok kişiyi. Şu net ki, propaganda ile keskin farklı görüşelerin altı çiziliyor ve seçmenin gözü boyanıyor, oysa dış politika konusu gibi birçok konuda benzer demeçler veren adayları izlediğinizde iki partinin arasında çok da fark olmadığını, seçmenin aslında aldatıldığını hissediyorsunuz.

Sistemdeki sorunu çözmenin bir yolu, belki de üçüncü bir adaya izin verilmesidir. Ve ana akım medyanın farklı sesleri duyurmasını sağlamaktır.

Prof. Dr. Noam Chomsky, geçenlerde “oyumu Obama’ya vereceksem nedeni Romney’nin başkan olmasını istemememdir” demişti. Bu seçim nedeni size de tanıdık gelmiyor mu?