ABD Başkanlığına beklenmedik aday

T24- ABD’nin ünlü iş adamı Donald Trump 2012’deki başkanlık yarışı için aday olacağını açıkladı.





Donald Trump, İskoçya'da Robert Gordon Üniversitesi'nden işletme dalında fahri doktora ünvanı aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin daha iyi bir yönetime ihtiyacı olduğunu ve 2012 seçimlerinde başkan adayı olabileceğini söyledi.



Trump, çok sayıda insanın kendisinden başkan adayı olmasını istediğini, çok yakın bir süre öncesine kadar bu konuyla ilgilenmediğini belirterek, Obama'nın "çok zor bir dönem geçirdiğini" söyledi ve "ABD, büyük bir ülke ve olması gerektiği kadar iyi durumda değil. Çok daha iyi olabilir ve doğru bir yönetimle, inanılmaz derecede iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Trump, 2012 yılındaki başkanlık yarışında potansiyel rakibinin kim olabileceğini söylemek için "henüz çok erken olduğunu" da ifade ederek, eski Alaska Valisi Sarah Palin'in rakibi olabileceği yönündeki sözlere ise "güldü geçti."



Bu arada, İskoçya'nın Aberdeen kentinde halk, Trump'un bölgede inşa edeceği, golf sahaları, 5 yıldızlı bir otel ve binden fazla evin yer alacağı, 1,2 milyar dolarlık lüks tatil köyü projesini protesto etti.



Robert Gordon Üniversitesi'nden bazı akademisyenler de, halkın protestosuna destek verdi. Tatil köyünün, 2012 yazında açılması bekleniyor.



