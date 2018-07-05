ABD Başkanı'nın ziyareti sırasında Londra semalarında 'Bebek Trump' balonu uçurulacak

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta yapacağı İngiltere ziyareti sırasında 6 metre yüksekliğindeki 'Bebek Trump' balonunun parlamento üzerinde uçurulmasına izin verdi.

Donald Trump'ı altı bezli, elinden düşürmediği cep telefonunu tutan, mızmız bir bebek şeklinde tarif eden 6 metrelik devasa 'Bebek Trump' balonuna 'barışçı protesto hakkı'na atıfla izin çıktı.

Göreve yeni başladığı dönemde Twitter'da Trump'la söz düellosuna giren Londra'nın ilk Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han eyleme izin verdi.

Han'ın sözcüsü "Belediye Başkanı barışçı protesto hakkını destekliyor ve bunun birçok şekilde yapılabileceğini anlıyor" dedi.

Alınan karara göre 'Bebek Trump' balonu yerel saatle sabah 09.30'dan 11.30'a kadar İngiltere Parlamentosu yakınlarında havada süzülecek.

“Belediye, mizah duygusunu yeniden keşfetmişe benziyor”

Protestonun arkasındaki gruptan Leo Murray, Han'ın onay kararında eyleme yönelik desteğin etkili olduğunu belirtti. İnternet üzerinde yapılan imza kampanyasına 10.000'den fazla kişi destek vermişti.

Sky News'a konuşan Murray "Bu konuda Belediye Başkanı'nın ofisi ile iyi bir başlangıç yapamamıştık. En başta 'Bebek Trump'ı meşru bir eylem olarak tanımamışlardı. Ancak planımıza yönelik halktan gelen desteğin ardından Belediye mizah duygusunu yeniden keşfetmişe benziyor. 'Bebek Trump' uçacak" dedi.

12-13 Temmuz'da İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak ve Kraliçe 2. Elizabeth ve Başbakan Theresa May ile görüşecek olan Trump'ı çok sayıda kişinin protesto etmesi bekleniyor.

Bu aynı zamanda Trump'ın ilk İngiltere ziyareti olma özelliği taşıyor.