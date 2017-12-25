ABD Başkanı'nın eski stratejisti: Tüm kötü kararların başı Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’i “tüm kötü kararların başı” diye niteledi. Bannon, "Müslüman yasağı" olarak bilinen uygulamayı kasten hafta sonuna denk getirdiklerini, böylece eylemler olacağını ve bu eylemlerin de kendilerine yarayacağını düşündüklerini anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Amerikan dergisi Vanity Fair’de ABD Başkanı Trump’ın eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon’la yapılan bir söyleşi yayınlandı. Beyaz Saray’da özellikle Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile yaşadığı çatışmaları ortaya döken Bannon, Jared ve Ivanka’nın adını birleştirerek “Tüm kötü kararların başı Javanka” ifadesini kullandı. Buna göre Bannon ile ‘Javanka’ arasındaki gerilim bir noktada o kadar yükseldi ki, Trump, tarafları uzlaştırmak için Oval Ofis’te bir toplantı düzenledi.

"Sızdırma kraliçesi"

Ivanka Trump, Bannon’ı dışarıya haber sızdırmakla suçladı. Bannon ise Ivanka’ya aynı şekilde ‘Sızdırma Kraliçesi’ dedi. Ivanka da ‘Yalancısın’ diye karşılık verdi.

Bannon’la Jared Kushner arasındaki ipler ise FBI Direktörü James Comey’nin kovulmasıyla koptu. Bannon, bunu “Modern siyasi tarihteki en aptalca karar” diye niteledi.

"Demokratlara kaptırdık"

Bannon, ABD Adalet Bakanı olmak için Alabama Senatörlüğü koltuğunu bırakan Jeff Sessions’ın yerine gelecek ismi belirlemek için yapılan seçimde Cumhuriyetçi aday Roy Moore konusunda da Ivanka Trump’a yüklendi. Bannon, Moore’a yöneltilen reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçlamasına Ivanka’nın karşı çıkmamasını ve Cumhuriyetçilerin koltuğu Demokratlara kaptırmasını eleştirdi.

Ivanka Trump, “Cehennemde çocuklara taciz edenler için özel bir yer var” demişti. Bannon bununla ilgili “Peki ya onun babası (Donald Trump) ve o 13 yaşındaki kız hakkındaki iddialar” dedi. Bannon’ın atıf yaptığı olay, bir kadının kendisi 13 yaşındayken Trump’ın tecavüzüne uğradığı şeklindeki iddiasıydı.

"Bize karşı eylem yapsınlar istedik"

Steve Bannon, görevdeyken izledikleri politikaların arka planını da anlattı. Beyaz Saray’ın 27 Ocak Cuma günü aldığı Müslüman ülkelere yönelik vize yasağı kararının zamanlamasının özellikle cuma gününe denk getirildiğini söyleyen Bannon, “Neden seyahat yasağını cuma akşamı ilan ettik? Çünkü direniş bizim dostumuzdur. Bizim olayımız direnişe benzin dökmek. Buna bayılıyorum. Onlar (Demokrat Partililer) kimlik politikasından bahsettiğinde, bizim ekmeğimize yağ sürüyorlar. Bununla seçim kazanamazsınız” dedi.

Bakana "Tanrının eli" mesajı

Bannon, kendisi görevdeyken Beyaz Saray içindeki grupları da “Demokratlar” ve “Milliyetçiler” diye tanımladı. Kendisiyle birlikte Milliyetçiler grubunda olan Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etmek istediğinde Bannon, onu ‘Tanrı’nın Eli konuşması’ ile ikna ettiğini söyledi. Buna göre Bannon, Sessions’a, ‘Bize zaferi (seçimi kazanmaları) getiren şeyin ilahi kader ya da Tanrı’nın Eli olduğu konusunda hiçbir şüphen var mı” diye sordu. Sessions, “Şüphem yok” dedi ve kovulana kadar görevde kalacağını söyledi.