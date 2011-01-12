T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD BAŞKANI'NDAN LÜBNAN İLE DAYANIŞMA SÖZÜ  WASHINGTON (A.A)

12 Ocak 2011 10:09

-ABD BAŞKANI'NDAN LÜBNAN İLE DAYANIŞMA SÖZÜ  WASHINGTON (A.A) - 12.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Suudi Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı.  Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın, geçen ay ameliyat olduktan sonra taburcu edildiği New York'ta bulunan Suudi Kralı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kral'ın bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunduğu belirtildi.  Obama'nın telefon görüşmesinde, Lübnan'ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve istikrarı için Suudi Arabistan ve diğer ortaklarıyla çalışmayı sürdürmek istediğini dile getirdiği kaydedildi.     ABD Başkanı Barack Obama, bugün ülkesini ziyaret eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya gelecek.  Hariri, Suudi Kralı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmeler yapmak için geçen cuma gününden bu yana New York'ta bulunuyordu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24