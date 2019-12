-ABD BAŞKANI'NDAN LÜBNAN İLE DAYANIŞMA SÖZÜ WASHINGTON (A.A) - 12.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Suudi Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın, geçen ay ameliyat olduktan sonra taburcu edildiği New York'ta bulunan Suudi Kralı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kral'ın bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunduğu belirtildi. Obama'nın telefon görüşmesinde, Lübnan'ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve istikrarı için Suudi Arabistan ve diğer ortaklarıyla çalışmayı sürdürmek istediğini dile getirdiği kaydedildi. ABD Başkanı Barack Obama, bugün ülkesini ziyaret eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya gelecek. Hariri, Suudi Kralı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmeler yapmak için geçen cuma gününden bu yana New York'ta bulunuyordu.