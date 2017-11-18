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ABD Başkanı Trump'un Temsilcisi McGurk, Rakka'da

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AMERİKA Başkanı Donald Trump'un DEAŞ Özel Temsilcisi Brett McGurk, 'DEAŞ'lıların pazarlık sonucu ayrılmalarına izin verildiği' iddialarıyla gündemde olan Suriye'nin Rakka kentini ziyaret etti

18 Kasım 2017 16:14

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AMERİKA Başkanı Donald Trump\'un DEAŞ Özel Temsilcisi Brett McGurk, \'DEAŞ\'lıların pazarlık sonucu ayrılmalarına izin verildiği\' iddialarıyla gündemde olan Suriye\'nin Rakka kentini ziyaret etti.
Rakka kenti, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından DEAŞ terör örgütü mensuplarından, 4 ay süren çatışmalardan sonra temizlendi. ABD Başkanı Donald Trump\'un DEAŞ Özel Temsilcisi Brett McGurk, dün Rakka\'yı ziyaret etti. Rakka\'nın 17 Ekim\'de DEAŞ\'tan temizlenmesi nedeniyle DSG\'liler tarafından kutlama yapılan Naim Meydanı\'nı da ziyaret eden McGurk, burada kentin yeniden inşaası, hafriyatın kaldırılması ile elektrik ve altyapı hizmetleriyle ilgili ABD\'li yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık bir haftadır, \'DEAŞ terör örgütü mensuplarının pazarlık sonucu ayrılmalarına izin verildiği\' yönündeki haberlerle gündemde olan Rakka\'yı gezen Brett McGurk, sosyal medya hesabından, kenti ziyaretinin fotoğraflarını da paylaşarak, savaştan fazla etkilenmeyen alanlara sivillerin döndüğünü yazdı.

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