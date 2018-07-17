ABD Başkanı Trump'tan medyaya NATO zirvesi sitemi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "NATO daha önce güçsüzdü, şimdi yeniden güçlü (Rusya için kötü)" dedi. Kendisi sayesinde ABD'ye ek 33 milyar dolar ödendiğini söyleyen Trump, medyanın bundan hiç bahsetmediğini sadece NATO zirvesine katılan liderlere 'kaba' davrandığından bahsettiğini yazdı.

Trump'ın kısa süre önce attığı Tweet'te şu ifadeler yer alıyor: "NATO ile harika bir toplantı yaptım. Sadece benim sayemde, ek olarak 33 milyar ödediler, gelecekte yüz milyarlarca dolar ödeyecekler. NATO daha önce güçsüzdü, şimdi yeniden güçlü (Rusya için kötü) Medya sadece diğer liderlere kaba olduğumu söylüyor, paradan hiç bahsetmiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geldiği görüşmede protokol kurallarını çiğnediği için eleştirilmişti.