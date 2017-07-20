ABD Başkanı Trump'ın oğlunu ABD senatosu sorgulayacak

ABD’de Rusya’nın başkanlık seçimlerine Donald Trump lehine müdahale ettiğine ilişkin iddialar yeni bir boyut kazandı. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile eski kampanya şefi Paul Manafort Senato’da ifade verecek.

ABD Senatosu Yargı Komitesi, Trump Jr ve Manafort’un 26 Temmuz’daki oturumda ifade vermeye çağrıldığını açıklarken, Kushner da 24 Temmuz’da yapılacak gizli oturumda İstihbarat Komitesi’nin sorularını yanıtlayacak.

Gazeteduvar'ın haberine göre, üçlü, Donald Trump’ın seçimlerdeki Demokrat rakibi Demokrat aday Hillary Clinton aleyhinde bazı bilgilere sahip olduğu ve Kremlin’le bağlantıları bulunduğu belirtilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile buluşmayı kabul etmişti.

Donald Trump Junior, avukatla görüşme süreci öncesindeki e-postalarını yayımlamak zorunda kalmış, yazışmalarda ‘Rus hükümetiyle bağlantılı bir avukatla görüşmeyi’ kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Trump Jr babasının görüşmeden haberi olmadığını savunurken Rusya da iddiaları reddetmişti.