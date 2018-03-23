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Dünya

ABD Başkanı Trump'ın avukatı istifa etti

John Dowd, Rusya soruşturmasında ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil ediyordu

23 Mart 2018 01:11

ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya soruşturmasında temsil eden avukat John Dowd,  istifa etti.

New York Times gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynak, baş avukat John Dowd'un, Trump'ın gittikçe artan bir şekilde tavsiyelerini görmezden gelmesi nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

John Dowd ise Amerikan Washington Post gazetesine gönderdiği e-postada, "Başkanı seviyorum ve ona iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.

Dowd geçen hafta Adalet Bakanlığı'na soruşturmaya son verme çağrısı yapmış ve Trump adına konuştuğunu söylemişti.

Daha sonra ise Trump adına değil kendi adına konuştuğunu belirtmişti.

John Dowd, Başkan Trump'ın uzun zamandır avukatlığını yapan Marc Kasowitz'in istifası sonrası geçen yaz avukat ekibinin başına geçmişti.

Başkan Trump ise son dönemde soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'i de isim vererek eleştirmeye başlamıştı.

Beyaz Saray da Kremlin gibi Rusya'nın son başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarını reddediyor.

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