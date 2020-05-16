ABD Başkanı Trump, "yıl sonuna kadar aşı bulunmasını sağlamayı hedefleyen" planını anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, sene sonuna kadar bir Koronavirüs aşısı geliştirilmesini hedefleyen "Warp Hızı Operasyonu" hakkında bazı detaylar sundu. Çoğu uzman Covid-19'a karşı bir aşı bulunmasının 18 ayı bulabileceğini savunurken, Beyaz Saray'ın başlattığı operasyon bu sürenin çok daha kısa olmasını hedefliyor.

Beyaz Saray'ın gül bahçesinde konuşan Trump, operasyonun ismiyle ilgili olarak, "Bu büyük ve hızlı anlamına geliyor. Ülkemizin Manhattan Projesi'nden bu yana görmediği kadar büyük bir bilimsel, endüstriyel ve lojistik girişim anlamına geliyor" dedi.

Trump'ın projesinin ismini aldığı terim, Uzay Yolu dizisiyle popüler kültürün bir parçası haline gelmişti. Dizide 'warp motoru' olan araçlar ışık hızında seyahat edebiliyordu.

Trump, "Projenin hedefi aşıyı olabildiği en hızlı şekilde geliştirmek, üretmek ve dağıtmak. Tekrar söylüyorum, bunu yıl bitmeden yapmayı çok isteriz" diye konuştu.

Trump, proje kapsamında hükûmetin "en başarılı aşı üretme adaylarına" yatırım yapacağını ifade etti. ABD lideri şu ana kadar listeyi 14 adaya kadar düşürdüklerini ve bu isimleri daha da daraltmayı planladıklarını ifade etti. Girişim, normalde uzun sürecek denetim süreçlerini kısaltmak için diğer ülkelerle de iş birliği halinde olacak. Bir aşı üretildiğinde ABD ordusu hızlıca dağıtılmasını sağlayacak.