ABD Başkanı Trump, Washington'daki ırkçı komutanın heykelini yıkanların "hemen" tutuklanmasını istedi

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ABD'de sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemler sürerken Başkan Donald Trump, başkent polisini işini yapmamakla suçladı ve heykel deviren göstericilerin tutuklanmasını talep etti.

Minneapolis'te bir polisin işlediği cinayetin fitilini ateşlediği protestolar dün ABD'de köleliğin sona erdiği gün olarak kabul edilen "Juneteenth"in 155. yıl dönümünü kutladı. Washington D.C.'deki protestocular şehirde Konfedere bir komutana ait tek anıt olan General Albert Pike heykelini yıktı. Konfederasyon kuvvetleri ABD İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılmaması için savaşmıştı.

Hemen emniyet binasının karşısında bulunan Pike heykelinin karşısında toplanan protestocular, Konfederasyon kumandanına bir halat bağladı ve heykeli devirdi, sonra da yaktı.

Trump durum Twitter'dan tepki göstererek, "Başkent polisi işini yapmıyor. Oturup bir heykelin devrilmesini ve yakılmasını izliyorlar. Bu insanlar hemen tutuklanmalı. Ülkemiz için bir utanç kaynağı!" yazdı.

8 metrelik bronz ve mermer heykel uzun süredir ABD'nin başkentinde bir tartışma konusuydu Birçok kişi heykelin kaldırılması için girişimde bulunmuştu.