ABD Başkanı Trump, Washington'da Biden'ın yemin törenini de kapsayacak şekilde acil durum ilan edilmesine onay verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin törenini de kapsayacak şekilde acil durum ilan edilmesini kabul etti.

24 Ocak'a kadar sürecek acil durum kararı kapsamında Washington'ın olası bir acil duruma karşılık verebilme kapasitesini artırmak için federal yardım yapılmaya devam edilecek.

Reuters'ın aktardığına göre daha önce yetkililer, Seçilmiş Başkan Biden'a yönelik tehditler bulunduğunu söylemişti.

3 Kasım seçimlerinde görevdeki Donald Trump'ı yenen Joe Biden, 20 Ocak'ta yemin edip göreve başlayacak.

Dün sızan bir FBI bülteninde Trump yanlısı protestocuların 50 eyaletin başkentlerinde silahlı protestolar planladığı belirtilmişti.

Geçen hafta Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.