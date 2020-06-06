ABD Başkanı Trump: Umuyorum George Floyd göklerden bakıp işsizlik rakamlarımızı görüyordur

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ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd'un "göklerden bakıp, düşen işsizlik oranını gördüğünü umduğunu" ifade etti.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sonucunda Nisan ayında ABD'de işsizlik oran İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yan en yüksek seviyeye, yüzde 14.7'ye fırlamıştı. Analistler bu oranın pandemi sırasında yüzde 20'yi bulabileceğini öngörürken, ABD'nin işsizlik oranının Mayıs ayında yüzde 13.3'e düştüğü açıklandı.

Bütün gün Twitter'da işsizliğin düşmesiyle ilgili tweetler atan Trump, Beyaz Saray bahçesinde işsizlik sayılarının "George Floyd'u da mutlu edeceğini umduğunu" söyledi.

Trump, "Geçen hafta olanları hepimiz gördük. Böyle şeylerin olmasına izin veremeyiz. Umarım George gökyüzünden bakıyordur ve ülkemiz için çok güzel şeyler olduğunu söylüyordur. Bugün onun için harika bir gün. Bugün herkes için harika bir gün. Bu durum mükemmel, eşitlik açısından mükemmel" dedi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.