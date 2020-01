ABD Başkanı Trump: Trans bireyler ordunun hiçbir kademesine kabul edilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, trans bireylerin ABD ordusunun hiçbir kademesinde görev alamayacağını duyurdu.

Trump, Twitter'dan ülkedeki LGBTİ aktivistlerini kızdıracak bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı ordunun hiçbir kademesine ülkedeki trans bireylerin kabul edilmeyeceğini söyledi.

Trump Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Generallerime ve askeri uzmanlarıma danıştıktan sonra, ABD hükümetinin trans bireyleri ABD ordusuna kabul etmeyeceğini ve ordunun hiçbir kademesinde görev yapmalarına izin verilmeyeceğini bilgilerinize sunuyorum. Ordumuz kesin ve ezici zafere odaklanmalı. Ordu, trans bireylerin neden olacağı muazzam tıbbi masraflar ve aksamanın yükünü üstlenemez. Teşekkür ederim."

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow......