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Dünya

ABD Başkanı Trump: Trans bireyler ordunun hiçbir kademesine kabul edilmeyecek

Savunma Bakanı James Mattis, eski Başkan Barack Obama yönetimi döneminde hayata geçirilen trans bireyleri orduya kabul etme planını 6 aylığına ertelemişti

26 Temmuz 2017 21:13

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, trans bireylerin ABD ordusunun hiçbir kademesinde görev alamayacağını duyurdu.

Trump, Twitter'dan ülkedeki LGBTİ aktivistlerini kızdıracak bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı ordunun hiçbir kademesine ülkedeki trans bireylerin kabul edilmeyeceğini söyledi.

"Ordu, trabs bireylerin neden oalcağı muazzam bir tıbbi masrafların yükünü üstlenmez"

Trump Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Generallerime ve askeri uzmanlarıma danıştıktan sonra, ABD hükümetinin trans bireyleri ABD ordusuna kabul etmeyeceğini ve ordunun hiçbir kademesinde görev yapmalarına izin verilmeyeceğini bilgilerinize sunuyorum. Ordumuz kesin ve ezici zafere odaklanmalı. Ordu, trans bireylerin neden olacağı muazzam tıbbi masraflar ve aksamanın yükünü üstlenemez. Teşekkür ederim."

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