ABD Başkanı Trump'tan güvence: Koronavirüs Nisan ayında gider

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de 1017 kişiyi öldüren Koronavirüs'ün Nisan ayında "gideceğini" söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Virüs genellikle Nisan ayında gidecektir" dedi ve ekledi; "Genelde sıcak havalar bu tür virüsleri öldürür."

Pekin'in virüsün yayılmasını engellemek için yaptığı çalışmalardan övgüyle söz eden ABD lideri, "Başkan Şi Jinping ile iki gece önce konuştum.Virüsün sıcak havalarla beraber öleceğine emin. Bu iyi olur" diye konuştu.

Grip benzeri virüslerin soğuk ve kuru havalarda daha etkili olduğu biliniyor. Uzmanlar, Koronavirüs'ün de daha sıcak aylarda etkisini kaybedeceğini umuyor.

ABD'de şu ana kadar 12 Koronavirüs vakası tespit edildi. Dünya çapıda 40 binden fazla kişiye teşhis konulmuşken, Çin'de binden fazla ölümlü vaka görüldü.