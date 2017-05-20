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Deutsche Welle

ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da

ABD Başkanı Donald Trump ilk yurtdışı gezisine Suudi Arabistan'dan başladı. Trump’ı Riyad’da Kral Salman bin Abdülaziz karşıladı.

20 Mayıs 2017 14:50

ABD Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı Riyad'a inişlerinde karşılayan Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz "Sizi görmekten mutluluk duydum" dedi. Trump'e eşlik eden eşi Melania Trump vücudunu tamamen örten siyah ve uzun bir elbise giydi.

Trump karşılamanın ardından Kral Salman bin Abdülaziz ile görüşmeye geçti. Öğleden sonra Prens Muhammed Bin Necif ve Muhammed Bin Salman ile bir araya gelecek olan Trump, Körfez ülkeleri temsilcilerinin buluştuğu bir toplantıya da katılacak. 50 ülke lideri ve üst düzey temsilcisinin katılmasının beklendiği toplantıda Trump'ın konuşma yapması bekleniyor. Trump'ın kendisiyle görüşmek üzere Riyad'a çağrılan Körfez liderlerine sesleneceği konuşmada radikal İslam'la mücadele konusuna ağırlık vermesi bekleniyor.

ABD Başkanı çantasında Riyad'a 100 milyar dollarlık bir silah ve askeri mühimmat antlaşması ile gidiyor.

ABD Başkanı Trump 9 günlük resmi gezinin ikinci durağında İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek. Ardından Vatikan'a geçerek Papa Françesko ile görüşecek olan Trump daha sonra da Brüksel'deki NATO zirvesine ve Sicilya'nın Taormina kentindeki G7 grubu toplantısına katılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, HT/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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