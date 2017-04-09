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Dünya

ABD Başkanı Trump Suud Kralı Selman’la görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile ABD'nin Suriye saldırısını görüştü

09 Nisan 2017 01:12

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü öğrenildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Kral Salman için “Harameyni'ş-Şerîfeyn'in Emini” nitelemesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin ABD’in Suriye’deki füze saldırısını görüştüğünü kaydedilirken Kral Salman için “Harameyni'ş-Şerîfeyn'in Emini” olarak nitelemesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

Trump'a teşekkür

 

“Kral Salman ABD ordusunun Suriye’de Şaryat Hava Üssüne yaptığı saldırı için güçlü desteğini yineledi ve Kral, her ikisinin de masum sivillere karşı düzenlenen dehşet verici kimyasal saldırıya karşı atılması gerektiği konusunda hemfikir olduğu adımı atma cesareti gösterdiği için Başkana teşekkür etti.”

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca iki liderin bölgesel ve ikili konularda yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıklarına yer verildi.

 

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