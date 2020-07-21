ABD Başkanı Trump, şehirlere federal ajan göndermeye başlıyor

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ABD Başkan Donald Trump'ın Demokratların liderliğindeki şehirlerdeki "suçlara" müdahale etmesi için kolluk kuvvetleri gönderebileceği ile ilgili açıklamalarının ardından İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Chicago'ya federal ajanlar gönderme hazırlığında olduklarını belirtti.

Portland, protestolara müdahale için federal ajanların gönderildiği ilk kent olmuştu.

The Washington Post'a konuşan İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, bakanlığın Chicago'ya Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminden ajanlar göndermek için hazırlıklara başladığını bildirdi.

Kaynaklar, ICE'ın İç Güvenlik İncelemeleri kolundan ajanların kayıtsız göçmenleri geri göndermeye çalışmayacağını, bunun yerine çeteler ve uyuşturucu ticareti hakkında istihbarat toplayacağını ifade etti. Yetkililer, bu grupların hedef alınmasında da ICE ajanlarının rol oynayacağını belirtti.

Chicago'nun uzun yıllardır ABD'nin en çok çete suçlarına maruz kalan kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Trump, federal ajan göndermeyi planladığı şehirler arasında New York ve Philadelphia'nın da bulunduğunu söylemişti, ancak yetkililer şu ana kadar sadece Chicago için hazırlık yapıldığını söyledi.

Geçen hafta Portland'da süren sistematik ırkçılık karşıtı eylemlerde federal ajanların göstericileri zorla sivil arabalara bindirdiği görüntüler ülke gündemine oturmuştu.

Trump, Portland'daki durumun "Afganistan'dan daha beter olduğunu" söylemişti.

ABD lideri, George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler sırasında sıkça Demokrat valileri "radikal solcu" olmakla suçladı ve "HUKUK & DÜZEN" şeklinde tweet attı.