ABD Başkanı Trump, Rusya ve Çin'i "geride bırakacak" silahını açıkladı: Süper düper füze

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Yeni 'Uzay Gücü'nün bayrağını ilk kez halka gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'yı askeri açıdan geride bırakmak için "süper düper" bir füze geliştirmekte olduklarını söyledi.

Oval Ofis'te konuşan Trump, "Seçeneğimiz yok, hasımlarımız yapıyor bu yüzden biz de yapmalıyız. Biz de benim süper süper füze dediğim bir şey var. Geçen gün hasımlarımızınkilerden 17 kat daha hızlı olduğunu duydum" dedi.

Açıklama sırasında Trump'ın yanında duran ABD Savunma Bakanı Mark Esper, başkanın ifadelerini onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen aylarda ülkesinin bir hipersonik bir füze geliştirdiğini söylemiş ve "Diğer ülkeler bizi yakalamaya çalışıyor" demişti.