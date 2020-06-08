ABD Başkanı Trump: Radikal solcu Demokratlar kafayı yedi!

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ABD Başkanı Donald Trump, siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucunda başlayan protestoların ardından Minneapolis yönetiminin polis departmanını dağıtma kararına tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "HUKUK VE DÜZEN! POLİSİ FİNANSE ETMEYİP ONLARI DAĞITMAK DEĞİL. Radikal solcu Demokratlar kafayı yedi!" yazdı.

ABD genelindeki dev protestoların başladığı ve siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü şehir olan Minneapolis'in Şehir Konseyi dün, veto edilemeyecek bir çoğunlukla şehrin polis gücünü dağıtmaya karar vermişti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da polis departmanına giden parada kesintiye gidileceğinin sözünü verdi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.