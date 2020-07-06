ABD Başkanı Trump: Okullar sonbaharda açılmalı!

Ülke ekonomisinin de hızlı bir geri dönüş sürecine girdiğini vurgulayan Trump, Demokratlara ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'a yüklendi.

Trump, "Demokratlar, salgının ilk döneminde yoğun bir şekilde enfekte olan Çin'e seyahat yasağı getirmezdi ve bu nedenle çok daha fazla kişi ölürdü. Biden, şimdi bunu kabulleniyor" ifadelerini kullandı.

Covid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de yaklaşık 3 milyon kişi virüse yakalanırken, 132 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.