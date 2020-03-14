ABD Başkanı Trump'a Koronavirüs testi yapıldı; sonuçları henüz gelmedi

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Trump, 'aldıkları iyi kararlar sayesinde' ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunu açıklarken, kendisinin de Koronavirüs testine girdiğini ancak sonuçların henüz gelmediğini söyledi.

ABD Başkanı, ulusal acil durum ilan edilen Koronavirüs salgınına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi bir muhabirin ateşinin 37,7 derece çıktığı ve dışarı alındığı iddia edildi.

"Aldığımız iyi kararlar sayesinde ölüm sayısı 50"

ABD'de ölüm sayısının 50 olduğunu belirten Trump "Aldığımız iyi kararlar sayesinde ABD'de ölüm sayısı 50. Çok daha fazla olabilirdi" dedi. Ayrıca Trump, Koronavirüs'le mücadele için 50 milyar dolar bütçe ayırdıklarını, ABD'de herkesin ücretsiz Koronavirüs testi yaptırabileceğini söyledi.

Trump, açıklamasında şimdiye kadar alınan tedbirlerden bahsederken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in günde 20 saatten fazla çalıştığını söyleyerek kendisine teşekkür etti.

"Mikrofona dokunma diyorlar, ben dokunmasam başkası dokunacak"

Görüştüğü isimlerde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından teste girdiğini söyleyen Trump, sonucun gelmesini ne kadar süreceğini ise bilmediğini belirtti. Trump, "El sıkışmasının iyi bir fikir olmadığının farkındayım ama bir refleks haline geldi. Mikrofona dokunma diyorlar, ben dokunmasam başkası dokunacak" dedi.

Apple'ın Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararını da değerlendiren ABD Başkanı, "Tüm şirketler Apple'ın kararını izler ve perakende mağazalarını kapatırsa iyi olur" ifadesini kullandı.

ABD'den Britanya ve İrlanda'ya seyahat kısıtlaması

Yurt içi seyahat kısıtlamalarını düşündüklerini söyleyen Trump, Britanya ve İrlanda'ya da seyahat yasağı koymayı göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Konuya ilişkin gelişmelerin bildirileceğini açıkladı.

Trump'ın ardından açıklama yapan Pence, Avrupa'dan ABD'ye seyahat kısıtlamasının kapsamının genişletildiğini, Britanya ve İrlanda'ya da seyahat kısıtlaması konduğunu belirtti. Pence, uygulamanın pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacağını açıkladı.

"Umarım Fed bize katılır, çok fazla kötü karar aldı"

ABD Merkez Bankası Fed'in salgınla mücadelede kendilerine katılmasını isteyen Trump, geçmişte defalarca eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell'a bir kere daha yüklenerek, "Umarım Fed, virüsle mücadelede bize katılır. Fed Başkanı çok fazla kötü karar aldı" dedi.