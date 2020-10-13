ABD Başkanı Trump, Koronavirüs'e yakalanmasından bu yana ilk kez miting düzenledi: Buradaki herkesi öpeceğim

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs'e yakalanmasından bu yana pazartesi günü ilk kez bir miting düzenledi.

Florida eyaletinin Sanford kentinde düzenlenen mitinde Trump destekçilerine maske fırlattı. Dip dibe duran binlerce katılımcının büyük bir bölümünün maske takmıyor oluşu dikkat çekti.

Yaklaşık bir saat süren konuşmasında Trump, Koronavirüs'ten bahsederek: "Şimdi atlattım. Bağışıklık kazandığımı söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum" dedi.

Trump, "Buradaki herkesi öpeceğim. Erkekleri ve güzel kadınları... Hepinize kocaman bir öpücük vereceğim" diye konuştu.

Koronavirüs önlemlerinin ekonomiye çok zarar verdiğini ifade eden Trump, "Riskli olsa da dışarı çıkmalısınız" diye konuştu. Trump'ın destekçileri "Seni seviyoruz" diye tezahürat yaptı.

Tüm ulusal anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde bulunan ABD lideri, bu hafta toplam 6 miting düzenleyecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump'ın son Koronavirüs testi negatif sonuç verdi.