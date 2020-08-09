ABD Başkanı Trump, Kongre'yi by-pass ettiği yeni Koronavirüs yardım paketini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede yaşanan ekonomik krize karşı 'başkanlık emri' yoluyla uygulamaya girecek bir yardım paketini açıkladı. Trump söz konusu yardım paketi için Kongre ile anlaşamadı.

Trump, New Jersey eyaletinde bulunan golf kulübünde yaptığı açıklamada, federal işsizlik yardımlarının uzatılacağını, ücretli çalışanlardan alınan vergileri 2020 sonuna erteleyeceğini açıkladı.

Başkanlık emri ile üniversite öğrencilerine sağlanan kredi ödemelerinin erteleneceğini belirten Trump, bu kredilerin faizlerinin affedileceğini duyurdu. Trump, tahliyelerin durdurulmasının ertelemesinin de uzatılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, yapılacak harcamaların kaynağı konusunda da "harcanacak çok para var" ifadesini kullandı.

Kongre ile Beyaz Saray'ın paketleri arasında 1 trilyon dolar fark

Kongre ile Beyaz Saray arasındaki pazarlıklar, iki tarafın yardım için ayrılması düşünülen miktar konusunda anlaşamaması üzerine çökmüştü.

Kongre'nin kabul ettiği, Beyaz Saray'ın ise ısrar ettiği yardım bütçesi arasında 1 trilyon dolar fark bulunuyordu.