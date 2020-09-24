ABD Başkanı Trump, kaybederse görevi bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soruya yine yanıt vermedi: "Duruma göre bakacağız"

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ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha 3 Kasım'daki genel seçimleri kaybederse gücü barışçıl bir şekilde teslim edeceğini söylemekten kaçındı.

Trump dün yaptığı basın toplantısında kaybederse başkanlık makamını barışçıl bir şeklide rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya "Duruma göre bakacağız" diye yanıt verdi.

ABD lideri, "Pusulalar konusunda sıkça söylendiğimi biliyorsunuz. Pusulalar bir felaket" dedi. Trump, aylardır posta yoluyla gönderilen pusulaların seçime şaibe karıştıracağını iddia ediyordu.

Uzaktan kullanılan oyları kast eden Trump, "Pusulalardan kurtulun, o zaman transfer değil devamlılık olur" diyerek "şaibe karışmadığı sürece" seçimleri kazanacağını ima etti.

Trump daha önce seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili soruları da yanıtsız bırakmıştı.

Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, tüm ulusal anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde bulunuyor.