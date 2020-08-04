ABD Başkanı Trump: Karantina önlemleri gelecekte meydana gelecek enfeksiyonları önlemiyor

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerde yeni tip Koronavirüs'e karşı alınan karantina önlemlerini manalı bulmadığını, çünkü karantina sonrası tekrar bulaş riski olacağını ifade etti.

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "Karantina gelecekteki enfeksiyonları önlemiyor. Bu iş böyle. Enfeksiyon geri gelip duruyor. Karantina önlemlerinin amacı kapasite sağlayacak süre oluşturmak; örneğin hastanelere hastalığa karşı daha etkili tedaviler bulmak için zaman tanımak" diye konuştu

Trump, "görünmez düşman" olarak nitelendirdiği virüsten bahsederken, şehirlerin karantina altına alınmasının salgını bitirmek için uygun bir karar olmadığını düşündüğünü belirtti.

ABD lideri, bu senenin sonuna kadar bir aşının geliştirilmesinin tamamlanacağına inandığını söyledi. Trump, en güvenilir aşı adaylarını onaylandığında hemen halka ulaştırabilmek için seri üretime alacaklarını ve dağıtımı ordunun yapacağını bildirdi.