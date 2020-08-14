ABD Başkanı Trump: İsrail'in ilhak planını ertelemesi büyük olay

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını geçici olarak ertelemesini, "büyük bir olay" ve "İsrail'de barışı sağlamak için cesur bir adım" olarak nitelendirdi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya varmasını "dünya için büyük gün" olarak nitelendiren Trump, "İsrail, Batı Şeria'daki yerleşimleri askıya aldı. Bu büyük bir olay ve İsrail'de barışı sağlamak için cesur bir adım." diye konuştu.

Anlaşma için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a teşekkür eden Trump, anlaşmanın resmi imza törenini yaklaşık 3 hafta içinde Beyaz Saray'da yapmayı planladıklarını kaydetti.

Filistin'in de barışın bir tarafında olmak isteyeceğini dile getiren Trump, "Ben İsrail ve Filistin arasında bir barış görüyorum." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına ilişkin "bu konu masadan kalkmadı" değerlendirmesi

Toplantıya katılan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ise İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakını ne kadar süreyle askıya aldığına ilişkin bir soruyu, "Bu tamamen masadan kalkmadı. Bu bir barış sağlanana kadar ertelenen bir konu." şeklinde yanıtladı.

Trump ise İsral'in Batı Şeria'yı ilhak planını askıya alması konusunda, "Bu konu masadan kalkmaktan ziyade, İsrail bunu yapmama konusunda mutabık kaldı. Bu İsrail'in verdiği çok büyük bir ödün." değerlendirmesinde bulundu.