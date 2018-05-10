T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim arasındaki görüşmenin yeri ve zamanı belli oldu

Kuzey Kore, 3 ABD'liyi serbest bırakmıştı

10 Mayıs 2018 00:25

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 Amerikalıyla birlikte ABD'ye doğru yolda olduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'deki tutuklu Amerikalıların serbest bırakıldığını söyledi. Trump ayrıca Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'la yapacağı görüşmenin zamanı ve mekanının belli olduğunu duyurdu.

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mike Pompeo'nun şu anda Kuzey Kore'den geri dönmek üzere yolda olduğunu ve yanında herkesin buluşmak için sabırsızlandığı 3 harika beyefendinin bulunduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Sağlıklarının çok iyi durumda olduğu görülüyor, Kim Jong Un'la da iyi bir toplantı oldu, görüşmenin zamanı ve mekanı belirlendi. Bakan Pompeo ve misafirleri Andrews Hava Kuvvetleri'ne saat 2'de iniş yapacak ve ben de kendilerini karşılamak üzere orada olacağım."

Pompeo, Kuzey Kore'ye giderken uçakta yaptığı açıklamada "Tutukluların serbest bırakılmasını bu yönetime 17 aydır söylüyoruz. Bugün tekrar konuşacağız. Serbest bırakırlarsa harika bir jest olur." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER

kuzey koreabdorduabdtrumpkimgörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24