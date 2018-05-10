ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim arasındaki görüşmenin yeri ve zamanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 Amerikalıyla birlikte ABD'ye doğru yolda olduğunu açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'deki tutuklu Amerikalıların serbest bırakıldığını söyledi. Trump ayrıca Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'la yapacağı görüşmenin zamanı ve mekanının belli olduğunu duyurdu.

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mike Pompeo'nun şu anda Kuzey Kore'den geri dönmek üzere yolda olduğunu ve yanında herkesin buluşmak için sabırsızlandığı 3 harika beyefendinin bulunduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Sağlıklarının çok iyi durumda olduğu görülüyor, Kim Jong Un'la da iyi bir toplantı oldu, görüşmenin zamanı ve mekanı belirlendi. Bakan Pompeo ve misafirleri Andrews Hava Kuvvetleri'ne saat 2'de iniş yapacak ve ben de kendilerini karşılamak üzere orada olacağım."

Pompeo, Kuzey Kore'ye giderken uçakta yaptığı açıklamada "Tutukluların serbest bırakılmasını bu yönetime 17 aydır söylüyoruz. Bugün tekrar konuşacağız. Serbest bırakırlarsa harika bir jest olur." ifadesini kullanmıştı.