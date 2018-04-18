ABD Başkanı Trump, hangi yılda olduğumuzu karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin, ABD’nin eski başkanlarından George Bush’un eşi ve bir diğer eski ABD Başkanı George W. Bush’un annesinin ölümünün ardından yayınlanan taziye mesajına ‘2017’ tarihi atıldı.

Beyaz Saray’dan, Başkan Donald Trump ile eşi First Lady Melania Trump adına, eski ABD Başkanı George Bush’un eşi ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un annesi Barbara Bush’un dün gece yaşamını yitirmesi üzerine yapılan yazılı taziye açıklamasında, "17 Nisan 2017" tarihi kullanıldı. Barbara Bush’un ölümünü bir yıl öne çeken yazılı açıklamayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden paylaşması da Amerikan medyasında ve kamuoyunda alay konusu oldu.