ABD Başkanı Trump: George Floyd'un öldürülme anının kaydı 8 dakikadan uzun, hepsini izleyemedim

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ABD Başkanı Donald Trump, siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürüldüğü görüntülerin tamamını "izleyemediğini" söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına konuk olan Trump, "George Floyd olayı, bu konuda denecek bir şey yok. Görüntüleri izledim" dedikten sonra, "Ama pek uzun süre izleyemedim. Sekiz dakikadan daha uzundu. Bunun kim izleyebilir ki?" ifadelerini kullandı.

Trump görüntüler için, "Durum bundan daha açık veya kötü olamazdı" dedi.

ABD lideri, Atlanta'da Rayshard Brooks'un da polis tarafından öldürülmesine de değinerek, "Bu çok kötü bir durum. Ama polis memuruna direnemezsiniz" demişti. Brooks, polis tarafından gözaltına alınmaya çalışırken arbede çıkmış, memurlardan birinin elektroşok tabancasını çalmış ve kaçarken vurulmuştu. Kamera kayıtları polis memurlarından birinin vurulan Brooks'u yerdeyken tekmelediğini gösteriyor.

Önce Floyd, daha sonra da Brooks'un öldürülmesi ABD genelinde sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı eylemler başlattı.