ABD Başkanı Trump, Gazi İşleri Bakanlığı'na kendi doktorunu atadı

ABD Başkanı Donald Trump kabinede bir değişiklik daha gerçekleştirdi. Trump, Gazi İşleri Bakanı David Shulkin’in yerine Amiral Doktor Ronny L. Jackson’ı atadığını duyurdu. Shulkin, Başkan Barack Obama döneminden kabinede kalan tek isimdi.

Trump görev değişikliğini Twitter üzeriden yaptığı, “Çokça saygı duyulan Amiral Doktor Ronny L. Jhonson’ı yeni gazi işleri bakanım olarak aday göstermekten memnuniyet duyuyorum.” açıklamasıyla duyurdu.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....