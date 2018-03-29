ABD Başkanı Trump, Gazi İşleri Bakanlığı'na kendi doktorunu atadı

ABD Başkanı Donald Trump kabinede bir değişiklik daha gerçekleştirdi. Trump, Gazi İşleri Bakanı David Shulkin’in yerine Amiral Doktor Ronny L. Jackson’ı atadığını duyurdu. Shulkin, Başkan Barack Obama döneminden kabinede kalan tek isimdi.

Trump görev değişikliğini Twitter üzeriden yaptığı, “Çokça saygı duyulan Amiral Doktor Ronny L. Jhonson’ı yeni gazi işleri bakanım olarak aday göstermekten memnuniyet duyuyorum.” açıklamasıyla duyurdu.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Mart 2018

Shulkin’in gidişine gezi skandalı neden oldu

Shulkin’in görevden alınması 14 Şubat’ta ortaya çıkan ‘vergi paralarıyla geziye gitme’ skandalının ardından geldi. Gazi İşleri Bakanlığı Müfettişlik Ofisi, Shulkin ve eşinin geçtiğimiz yaz, kuralların dışına çıkarak İngiltere’de gerçekleşen Wimbledon tenis turnuvası için kendilerine hediye edilen biletleri kabul ettiğini ve Danimarka ve İngiltere’de gerçekleştirdiği iş gezilerinde, turistik ziyaretler için bakanlık çalışanlarını kullandığını rapor etmişti. Raporda, bu iş gezilerinde zamanın çoğunun turistik ziyaretlerle geçirildiği ve bu gezilerin maliyetinin 122,334 dolar olduğu belirtilmişti. Shulkin, bu parayı devlete geri ödemiş ancak, “Bu rapor, eşime, karakterime ve lekesiz hizmet geçmişime direk bir saldırıdır.” diyerek tepki göstermişti. Bu durum Shulkin’in, Beyaz Saray ve Gazi İşleri Bakanlığı tarafından görevden ayrılması yönünde baskı görmesine neden olmuştu.

Trump, kendi doktorunu göreve getirdi



Başkan Trump, yaptığı duyuruda Shulkin’in yerine şu anda Beyaz Saray doktorluğu görevini yürüten Ronny Lynn Jacson’ı getireceğini belirterek, geçiş sürecinde ise görevi, Savunma Bakanlığı Personel ve Teyakkuz Müsteşarı Robert Wilkie’nin yürüteceğini ifade etti.

