ABD Başkanı Trump: Eski FBI başkanı Comey ile görüşmelerimi kaydetmedim

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey ile yapmış oldukları görüşmelerin ses kayıtlarını almadığını açıkladı.

Trump Mayıs ayında eski FBI Başkanı James Comey'i kovmasından birkaç gün sonra, Şubat ayında Comey ile Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmelerin ses kayıtlarının olabileceğini ima eden tweetler atmıştı.

Trump bugün art arda attığı iki tweette ise "Son zamanlarda rapor edilen tüm elektronik izleme ve yasa dışı bilgi sızdırmalar arasında, James Comey ile görüşmelerimin bir kaydı olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yok. Ben kayıt almadım, elimde hiçbir kayıt yok" yazdı.

Eğer elinde kayıtlar varsa Trump'ın bu kayıtları yarına kadar ABD Kongresi'ne ulaştırması gerekiyordu.

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturma yürüten Comey, 9 Mayıs'ta Trump tarafından görevden alınmıştı.

Bu hamle, "Trump yönetimi Rusya ile ilgili yürütülen soruşturmayı engellemek mi istiyor?" tartışmasını doğurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, dosyayı Mayıs ayı ortasında eski FBI başkanlarından Robert Mueller'e verdi.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra ABD Kongresi de, Rusya'nın Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştırıyor.

Eski FBI Başkanı James Comey, Rusya'ya yönelik iddialara dair Haziran ayı ortasında ABD Senatosu'nun İstihbarat Komitesi'nde ifade verdi.

Comey ifadesi sırasında Trump tarafından, "Rusya soruşturmasının gidişatını değiştirmek amacıyla görevden alındığımdan şüphem yok" dedi.

Trump'ın ekibinin seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle işbirliği yaptığına ilişkin iddialar da soruşturmaların bir parçası.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı FBI başkanı James Comey'den, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantıları konusundaki soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etmişti. Beyaz Saray ise bu iddiayı kabul etmemişti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Başkan Trump tarafından atanan Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddiaları üzerine Şubat ayında istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kremlin ise iddiaları reddediyor.