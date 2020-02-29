ABD Başkanı Trump: Erdoğan ile olası Patriot desteği için konuşuyoruz

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini söyledi.

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ABD Başkanı'na, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi gönderebileceğini söyledi. Siz Türk yetkililerle bu konuda bir iletişim halinde misiniz, Türkiye'ye Patriot göndermeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Trump, bu soruya, "Tam da sormuş olduğun bu soruyu biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit olmasının ardından Türkiye, ABD ile diplomasi trafiğini artırmış, NATO'nun ve ABD'nin askeri yardım yapma ihtimali gündeme gelmişti.