ABD Başkanı Trump: Elimize Rus muhalif lider Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili bir kanıt geçmedi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili bir kanıt görmediklerini söyledi.

Basın toplantısında son haftalarda dünya gündeminin ana maddelerinden olan Navalni'nin yaşam mücadelesine değinen Trump, "Bu trajik. Bu çok korkunç, böyle bir şey olmamalı. Henüz bir kanıt göremedik, ancak bakmaya devam edeceğim" dedi.

Trump, "Herkesin hep Rusya'dan bahsediyor olması ilginç. Bence şu noktada Çin, Rusya'ya kıyasla daha fazla üzerinde konuşmanız gereken bir ülke" ifadelerini kullandı.

Cuma günü yapılan bir görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Stephen Biegun, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'a kimyasal silah kullanımının uluslararası anlaşmaları ihlal edeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı da Navalni'nin zehirlendiği bulgusunun kendilerini çok endişelendirdiğini açıklamıştı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.