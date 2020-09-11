ABD Başkanı Trump duyurdu: İsrail ve Bahreyn barış anlaşması için mutabakata vardı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından, Bahreyn'in de İsrail ile anlaştığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ''Bir başka tarihi dönüm noktası daha... İki büyük dostumuz İsrail ile Bahreyn Krallığı, barış anlaşması üzerinde mutabakata vardılar. 30 gün içinde İsrail ile anlaşma yapan bir diğer Arap ülkesi!'' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) "ilişkilerin tamamen normalleşmesi" için mutabakata varmış, resmi imzaların 15 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da yapılacağı açıklanmıştı.