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Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu: Gizlice görüştüler

CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğü iddia edilmişti

18 Nisan 2018 17:13

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta gerçeklediği iddia edilen CIA Başkanı Mike Pompeo- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesini doğruladı.

Reuters haber ajansı ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi CIA Başkanı ve Trump tarafından  dışişleri bakanlığına aday gösterilen Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazmıştı.

Bugün uluslararası basında yansıyan iddiaları ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamayla doğruladı. Trump, görüşenin sorunsuz ve iyi geçtiğini açıkladı.

 

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