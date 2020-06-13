ABD Başkanı Trump: Dünyanın polisi değiliz

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen yeni askerlerin göreve başlama töreni bugün West Point'teki Ordu Akademisi'nde düzenlendi. Törende konuşan ABD Başkanı Trump, "Sonsuz savaşlar dönemini sonlandırıyoruz. Amerika'nın elzem çıkarlarını korumaya yönelik, net ve yenilenmiş bir odak noktamız var artık devrede. Uzak topraklarda, birçok insanın ismini bile duymadığı yerlerdeki, antik çağdan kalma uzlaşmazlıkları çözme görevi ABD birliklerinin değildir. Dünyanın polisi değiliz ancak düşmanlarımız şunu da bilmeli: Eğer halkımız tehdit edilirse, eyleme geçmek için asla tereddüt etmeyeceğiz. Ve bundan sonra savaşırken sadece kazanmak için savaşacağız" dedi.

Trump, Ordu Akademisi 2020 mezunlarına, "Çiftliklerden ve kentlerden, büyüklü küçüklü farklı eyaletlerden, her ırk, din, renkten geliyorsunuz. Ancak buraya girdiğinizde, Amerikan ulusuna onurla hizmet eden tek bir ekibin, bir ailenin parçası oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Trump, Amerikalı siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara dair ordunun üst düzey yetkilileriyle yaşadığı uzlaşmazlıklara değinmedi.