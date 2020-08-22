ABD Başkanı Trump: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 'derin devlet için çalışan bazı kişilerin, Covid-19 aşı çalışmalarını yavaşlattığını' iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinde paylaştığı mesajda "Derin devlet ya da her kimse ilaç firmalarının aşıları ve tedavileri insanlar üzerinde denemesini zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.

Trump, açıklamasında, "FDA'daki derin devlet ya da her kimlerse, aşıların ve tedavi yöntemlerinin insanlarda denenmesini ilaç şirketleri için oldukça zorlaştırıyorlar. Açıkça görülüyor ki (bu çalışmalarla ilgili) yanıtları 3 Kasım'dan sonrasına kadar ertelemeyi umuyorlar" diye yazdı.

Aşı çalışmalarının hızlı olması gerektiğini belirten Trump, mesajında FDA Direktörü Stephen Hahn'ı etiketledi.