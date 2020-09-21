ABD Başkanı Trump'a zehirli paket gönderen kadın gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a, içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan mektubu göndermekle suçlanan bir kadın gözaltına alındı.

3 emniyet yetkilisi tarafından AP ajansına yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a ulaşmadan cumartesi günü postanedeki kontrol işlemlerinde fark edilen zehirli mektubu gönderen kadının, ülkenin Kanada sınırında olan New York eyaletinin Buffalo kentindeki Peace Köprüsü'nde yakalandığı belirtildi. Söz konusu kadının, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi yetkilileri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, kimliği açıklanmayan kadının federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğine dikkati çekti. Kanada Kraliyet Atlı Polisi de mektubun Kanada'dan gönderildiğini açıkladı.

Risin maddesi nedir?

Risin, hint yağı bitkisinin tohumlarında doğal olarak bulunan zehirli bir madde. Yutulması ya da nefes borusu yoluyla vücuda girmesi durumunda baş dönmesine, kusmaya, iç kanamaya ve organ yetmezliğine yol açabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, yüksek dozda risine maruz kalan bir kişi 36 ila 72 saat içerisinde hayatını kaybedebiliyor.