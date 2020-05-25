ABD Başkanı Trump'a orta parmak çeken kadın, sosyal medyanın yeni kahramanı

ABD'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşırken golf tesisine giden ABD Başkanı Donald Trump 'a, konvoyuyla geçerken, bir kadın orta parmak işareti yaptı. Sosyal medyada kadına 'milyonlarca Amerikalının sesi' olduğu gerekçesiyle destek yağdı.

Koronavirüs pandemisinde ABD'nin can kaybı 100 bine yaklaşırken Başkan Donald Trump'ın golfe kendini vermesi protestolarla karşılandı.

Hafta sonunu başkente 20 dakika mesafede yer alan, Virginia eyaletinin Sterling kentinde bulunan, sahibi olduğu ve adını taşıyan golf tesisinde geçiren Trump'ın upuzun konvoyuyla yoldan geçiş, beyaz polo tişört ve kep giymiş halde golf oynama görüntüleri medyaya yansıdı.

Konvoy geçerken Sterling'in bir kadın sakini orta parmağını göstererek ABD Başkanı hakkındaki düşüncelerini tüm dünyaya açıkça gösterdi.

Ertesi gün de Trump'ın geçtiği yolun kenarında protesto yazıları açanlar oldu.

Koronavirüste açık ara en çok teyitli vaka ve ölümün acısını çeken süper gücün Trump karşıtı yurttaşları, 'orta parmakçı' kadını 'kahraman' ilan etmekte gecikmedi.

Sosyal medyada, o gün gerçekleşen en iyi şey olarak selamlandı.