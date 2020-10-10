ABD Başkanı Trump: 8 saattir ilaç almadım

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü itibariyle yeni tip Koronavirüs tedavisi için ilaç almayı bıraktığını duyurdu.

Dün akşam Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, "Şu anda ilaç kullanmıyorum. Yaklaşık 8 saattir hiç ilaç almadım" dedi.

Trump, Covid-19'a yakalandıktan sonra seçim kampanyası çalışmalarına dönmeye hazırlanıyor. ABD lideri hastalanmasından bu yana bugün ilk defa Beyaz Saray'ın dışında halka açık bir konuşma yapacak ve pazartesi Florida eyaletinde miting gerçekleştirecek.