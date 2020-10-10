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Dünya

ABD Başkanı Trump: 8 saattir ilaç almadım

10 Ekim 2020 08:17

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü itibariyle yeni tip Koronavirüs tedavisi için ilaç almayı bıraktığını duyurdu.

Dün akşam Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, "Şu anda ilaç kullanmıyorum. Yaklaşık 8 saattir hiç ilaç almadım" dedi.

Trump, Covid-19'a yakalandıktan sonra seçim kampanyası çalışmalarına dönmeye hazırlanıyor. ABD lideri hastalanmasından bu yana bugün ilk defa Beyaz Saray'ın dışında halka açık bir konuşma yapacak ve pazartesi Florida eyaletinde miting gerçekleştirecek.

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