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Dünya

'ABD Başkanı olarak iPhone kullanmam yasak'

Barack Obama güvenlik endişesi nedeniyle iPhone kullanmasının yasak olduğunu söyledi

05 Aralık 2013 19:00

Sürekli Blackberry marka telefon kullanırken görüntülenen Obama’nın bu tercihinin sebebi uzun zamandır merak ediliyordu. 
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre iPhone çılgınlığı tüm ABD ve dünyayı sarmışken Başkanın, mali sıkıntılar içinde yüzen ve batmanın eşiğine gelmiş bir şirket olan Blackberry’de ısrar etmesinin ardından güvenlik endişesinin yattığı ortaya çıktı. 
Beyaz Saray’a sağlık kanunu ile ilgili görüşmek üzere gelen gençlerle yaptığı toplantıda Obama, bir gencin sorusu üzerine ‘Güvenlik gerekçeleri ile ABD başkanı olarak iPhone kullanmam yasak’ dedi. 
Kızlarının iPhone kullandıklarını ve bu konuda herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyleyen Obama, kızlarının iPhone'lardan gözlerini ayıramadığını da belirtti. 
Haberde, başkanı korumakla görevli Gizli Servis’in özellikle e-posta yazışmalarını güçlü güvenlik şifrelemesine sahip olan Blackberry telefon üzerinden yapması konusunda başkanı uyardığı belirtiliyor. 
Başkanın kişisel e-posta adresinden, sadece üst düzey yetkililer ve yakın arkadaşlarından oluşan sınırlı bir liste ile yazıştığı biliniyor.

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