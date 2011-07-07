-ABD BAŞKANI OBAMA'DAN BİR İLK WASHINGTON (A.A) - 07.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığı döneminde ilk kez, sosyal paylaşım sitesi "Twitter" üzerinden halkın sorularını yanıtladı. Youtube, Facebook, Twitter gibi popüler sosyal paylaşım sitelerini kullanan ilk ABD Başkanı olan Obama, Beyaz Saray'da 140 davetlinin katıldığı etkinlikte, yanında Twitter'ın eş kurucusu Jack Dorsey ile birlikte, 18 Twitter kullanıcısının gönderdiği yazılı sorulara sözlü olarak yanıtlar verdi. Yaklaşık 1 saat süren etkinlik sırasında Obama'ya yöneltilen soruların genellikle ABD ekonomisiyle ilgili olduğu, özellikle istihdam piyasası, borç tavanı tartışmaları, konut piyasasındaki sorunlar, öğrenci borçları ve NASA gibi konuların öne çıktığı gözlendi. Etkinlik için Beyaz Saray'a 140 kişinin davet edilmesi ise, Twitter mesajlarının 140 karaktere izin vermesini simgeliyordu. -İLK KEZ CANLI TWEET...- Beyaz Saray'ın internet sitesinden canlı olarak yayımlanan etkinliği Obama, odadaki bir diz üstü bilgisayar üzerinden, ilk kez canlı Twitter mesajı atarak açtı. ABD Başkanları tarihinde bir ilk niteliği taşıyan Twitter mesajında, şu anda ABD'de hem yönetimin hem de Kongre'nin önündeki belki de en acil konu olan borçların azaltılması meselesine değinen Obama, mesajında, "Borçların azaltılması için, hangi maliyetleri kısardınız ve hangi yatırımları muhafaza ederdiniz? bo" diye yazdı. Obama, mesajının ardından da, odada kendisi için hazırlanmış iskemleye oturarak, arkasındaki ekrana yansıtılan Twitter sorularını sözlü şekilde yanıtladı. Eğitimle ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Biliyorum Twitter'de cevaplarımın kısa olması gerekiyor" diyerek, salonda gülüşmelere neden olan Obama'nın, yine de sorulara ayrıntılı yanıtlar vermesi dikkati çekti. -BOEHNER DE TWEET ATTI...- Etkinlik sırasındaki renkli anlardan biri de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'ın da Obama'ya Twitter üzerinden soru gönderenler kervanına katılmasıyla oldu. Obama'nın, "borçlarımızı daha da derinleştiren rekor düzeydeki harcamalardan sonra, istihdam artışı nerede?" diye soran Boehner'ın sorusuna yanıt vermeden önce, mesajdaki yazım hatalarına işaret ederek, "Öncelikle, John'ın yazım kabiliyeti üzerinde kesinlikli çalışması gerekiyor" diye espri yapması, salonda kahkahalara yol açtı. Boehner'ın sorusuna yanıtında da ülkedeki istihdam piyasasının, ilk başta umut ettiği kadar güçlü olmadığını kabul eden Obama, ancak Cumhuriyetçileri, istihdamın artmasına katkı sağladığını söylediği bazı ekonomik canlanma tedbirlerine karşı çıkmakla eleştirerek, "Ama nihayetinde, Başkan Boehner'ın ışığı göreceğine eminim" dedi. Obama, bir Twitter kullanıcısının, "ABD Başkanlığınız sırasında, ekonomik durgunlukla mücadelede hangi yanlışları yaptınız? Neleri farklı yapardınız?" şeklinde soru yöneltmesi üzerine, öncelikle, yönetiminin ekonomik canlanma tedbirlerini överek, orta sınıfın vergilerinde kesintiye gidilmesi, eyaletlere yardımlar sağlanması, altyapının yeniden inşası ve otomobil sektörünü kurtarmaya yönelik yardımlar gibi adımların, "doğru adımlar" olduğunu savundu. Bununla birlikte, eğer başa dönme imkanı olsaydı, muhtemelen farklı şekilde yapacağı iki husus olduğunu kaydeden Obama, bunlardan birinin, konut sektöründeki zafiyetlerle başa çıkmak için bu alanda daha iyi programların hayata geçirilmesi, diğerinin ise ekonomik toparlanma sürecinin uzun süreceğinin kamuoyuna daha açık biçimde anlatılması noktasında olduğunu belirtti. -"İKİ ŞEYİ FARKLI ŞEKİLDE YAPARDIM"- Obama, şunları söyledi: "Muhtemelen iki şeyi farklı şekilde yapardım. Birincisi, ekonomik durgunluktan çıkmanın uzun zaman alacağının Amerikan halkına anlatılması hususu. Ben bile bunun büyüklüğünü farkedemedim, çünkü birçok ekonomist de, durgunluğun büyüklüğünü zamanında farkedemedi. Dolayısıyla insanlar, bu durgunluğun ne kadar süreceği ve niçin bazı çok zorlu kararlar ve seçimlere başvurmak zorunda kaldığımız konularında hazırlıklı olmamış olabilirler ve ben bunun sorumluluğunu alıyorum. İkincisi alan ise, konut piyasası. Konut piyasasındaki devam eden düşüş, beklediğimiz kadar hızlı şekilde etkisini yitirmedi ve ekonomi üzerinde büyük bir engel oluşturmaya devam etti. İnsanlara evlerinde kalmalarına yardım etme ve konut değerlerinin yükselmesini başlatma çabalarımız çerçevesinde, konut programlarımızı birçok kereler yenilemek zorundaydık, ama tüm yaptıklarımıza rağmen, sorunun çözümü çabalarımızda bize en fazla ayak direyen alan muhtemelen bu oldu". Obama, Cumhuriyetçi çevrelerce dile getirilen, politikalarının istihdam piyasasını zayıflattığına yönelik eleştirilere karşı ise, ABD Çalışma Bakanlığı'nın istatistikleriyle kendini savundu. Ülke borçlarının azaltılması ve borç tavanının yükseltilmesi konusunda Kongre'deki Cumhuriyetçilerle derin bir tartışmanın içinde olan Obama, Twitter etkinliğinde de bu konuda halkın yoğun sorularıyla karşılaştı. Obama, Kongre'nin, borç tavanını yükseltmemesi halinde ülkenin ikinci bir ekonomik durgunlukla, hatta daha kötüsüyle karşılaşabileceği uyarısında bulunurken, Cumhuriyetçilerin, bu tartışmaları, varlıklı Amerikalıların vergilerinde kesinti yapılmasına destek vermeleri için Amerikan halkına karşı silah gibi kullandığını savundu.