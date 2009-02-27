ABD Başkanı Obama zenginlerden vergi alacak

ABD Başkanı, 3,55 trilyon dolarlık 2010 bütçesini Kongre'ye sundu. Ülkenin devasa boyutlardaki bütçe açığının azaltılması için zengin kesimin vergileri artırılıyor.



ABD'nin yeni başkanı Barack Obama, 2010 yılı bütçesini ve gelecek yıllar için öngörülen ekonomi planını Beyaz Saray'da açıkladı. Obama, "Yeni bütçeyle birlikte, vergi yasalarının temelde adil olmasının sağlanmasına başlanacak" dedi.



Bu çerçevede ABD'de yılda 250 bin dolardan fazla kazanan ailelerin, gelir vergisi ve yatırımlardan elde edilen gelirlerinin vergisi artırılacak. Barack Obama, ülkenin en zengin yüzde 5'lik kesimi olarak nitelendirdiği bu grubun vergilerinin artırılacağı yönünde, geçen yılki seçiminde söz vermişti.



ABD Başkanı, buna karşılık geliri daha düşük olan ve nüfusun yüzde 95'ini oluşturan kesimlerin vergisinin düşürüleceğini dile getiriyor ve bu yönde kimi adımlar başlamış bulunuyor.



Rekor bütçe açığı bekleniyor



Obama yönetimi, 30 Eylül'de sona erecek olan 2009 yılına ait bütçeyi de güncelleştirerek bu rakamı 3,94 trilyon olarak önerdi. Yönetim, bu yılın bütçesinde rekor bir rakam olan 1,75 trilyon dolarlık bir bütçe açığı bekliyor.



Barack Obama'nın önerdiği 2009 yılına ilişkin güncelleştirmenin ve 2010 bütçesinin, yürürlüğe girebilmek için Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.