ABD Başkanı Obama Türkiye'de

Obama, Ankara'daki resmi programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunan Obama'nın saygı duruşunun bir bölümünde elini kalbinin üzerine koyması dikkati çekti. ABD Başkanı daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Obama Şeref Defteri'ne, "Atatürk'ün huzurunda ona saygılarımı sunmaktan onur duyuyorum. Vizyon sahibi büyük bir kişi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk. Dünya çapında kendisinden sonra gelen nesillere de ilham kaynağı oldu" yazdı.



TSK, bugün karar arifesinde



Gelişi 5 ilde protesto edildi



Obama'ya beyaz dublör!



ABD Başkanlık uçağı Air Force One ile dün saat 21:20'de Ankara'ya gelen Obama ve beraberindeki heyet, Esenboğa havaalanında Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Ankara Valisi Kemal Önal, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Emin Alpman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Obama, kendisini karşılayanlar arasındaki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e “Genç görünmesinin sırrını” sordu.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretinin Ankara bölümünde ''en üst düzey'' koruma önlemi uygulanacak. Obama'nın Ankara'da kaldığı süre içerisinde yaklaşık 4 bin polis görev yapacak.



Obama, gelişinin hemen ardından apronda kendisi için bekleyen limuzine binerek, ikamet edeceği otele doğru yola çıktı.



ABD Başkanı Obama'nın gelişi nedeniyle havaalanı ve çevresinde çok sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Esenboğa yolu saat 18.00 itibariyle ulaşıma kapatılırken, Obama'nın gelişini takip edecek olan basın mensupları ve ekipmanları arandı. ABD Başkanı'nın uçağının yanaştığı Büyük VIP binasının çevresi ve üstünde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.



Gökçek, Obama’ya gençlik sırrını anlattı



Ankara Büyükşehir Beledile Başkanı Melih Gökçek, Obama’yla yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı: “Protokol müdürü beni Obama’ya, ’Melih Gökçek, dördüncü dönem belediye başkanı seçildi. En son bir hafta önce seçimi kazandı’diye taktim etti. Obama da bunun üzerine ’4 kez seçilebilmek için çok başarılı olması lazım. Ayrıca kendisi çok genç görünüyor’karşılığını verdi. Ben de ’61 yaşında bir gencim’dedim. Obama da ’Gerçekten mi inanamıyorum. Bunun sırrını bize söylemelisiniz’ deyince ben ’Hanım çok iyi bakıyor ondan Sayın Başkan’ karşılığını verdim. O da tebessüm edip, omzuma dokundu.”



İlk durak Anıtkabir



ABD Başkanı Obama, ziyaretinin ilk durağı olan Ankara'daki temaslarına bugün sabah Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı. Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından resmi törenle karşılanacak olan Obama, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Muhalefet liderleriyle de görüşecek



Temasları çerçevesinde TBMM'yi de ziyaret edecek olan Obama, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle görüşerek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Türkiye'ye ziyaretinin 1,5 saatini Mecliste geçirecek olan Obama, Köksal Toptan ile 15 dakika baş başa görüşecek. Obama, Toptan'ın makam odasında ayrıca sırasıyla CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile görüş alışverişinde bulunacak.



TBMM Genel Kurulu, bugün saat 15.00'te, TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar başkanlığında özel gündemle toplanacak. Obama, parti liderleriyle başbaşa yapacağı görüşmenin ardından, Genel Kurula geçerek 45 dakika olarak planlanan konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün de ABD Başkanı Obama'yı dinlemek üzere, TBMM'ye gelmesi bekleniyor.



Obama'nın konuşmasını 165 yabancı basın mensubu ile TBMM'de görev yapan 200'e yakın Türk basın mensubu, basın locasından izleyecek. Obama'nın TBMM ziyareti nedeniyle yarın Meclise ziyaretçi alınmayacak.



Barack Obama, daha sonra Başbakanlık binasına geçerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Obama ve Erdoğan'ın da görüşmelerinin ardından basına hitap etmeleri öngörülüyor.



ABD Başkanı Obama'nın Ankara'daki temaslarının ardından yarın akşam saatlerinde İstanbul'a geçerek, 7 Nisan Salı günü Türkiye'den ayrılacak.



Ziyaretin sebebi



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ziyareti çerçevesinde, "yarım yüzyılı aşan bir süredir hayati konularda dayanışma içinde bulunmuş iki müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler" ile "her iki ülkenin esasen ortak gündeminde yer alan öncelikli bölgesel ve küresel meselelerin" görüşüleceği bildirildi.



Bu çerçevede, Orta Doğu'daki son gelişmeler ile İsrail-Filistin ve İsrail-Suriye görüşmeleri, Irak ve geleceği ile ABD'nin bu ülkeden çekilme süreci, İran ile ilişkiler, Afganistan ve NATO'ya ilişkin son gelişmeler, Türkiye'nin AB üyeliği, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkaslar'daki son durum, enerji hatları, küresel ekonomik kriz gibi çok geniş yelpazedeki konu başlıklarının ele alınması bekleniyor.



Hangi yollar kapalı?



Bu arada, Obama'nın ziyareti nedeniyle Ankara'da bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak, 6 nisan pazartesi günü sivil havacılık kurumlarına, şehir merkezi üzerinde uçuş yasağı uygulanacak.



Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik tedbirleri çerçevesinde, yarın il merkezi üzerinde polis ve askeri hava araçları haricinde tüm sivil havacılık kurumlarına ait hava araçlarına uçuş yasağı getirildi.



Ayrıca bugün ve yarın çeşitli saatlerde bazı güzergahlar tek taraflı olarak konuk başkanın geçişlerinde kısa süreli trafiğe kapatılacak.



Bugün 18.00'den itibaren Esenboğa Havalimanı yolu, Çevre Yolu Doğukent Caddesi, Kahire Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Çankaya Caddesi, İran Caddesi, Turan Emeksiz Sokak, Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, Boğaz Sokak, Noktalı Sokak ile kavşaklara bağlı sokak ve cadde çıkışları, Esenboğa Havalimanı yolu, İrfan Baştuğ Caddesi, Çankırı Caddesi ve bu caddelere çıkan sokaklar, Atatürk Bulvarı'nın Ulus kavşağı ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, bağlı sokak ve cadde çıkışları, Obama'nın konvoyunun geçişinin tamamlanmasına kadar trafiğe kapanacak.



Obama'nın temaslarını yapacağı yarın da saat 08.00'den itibaren geçişin tamamlanacağı saate kadar Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, Noktalı Sokak, Boğaz Sokak, İran Caddesi, Çankaya Caddesi Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, İnönü Bulvarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kavşağı ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve Anıt Caddesi arasında kalan bölümü, Vekaletler Caddesi, Yahya Galip Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi arasındaki kavşağa bağlı sokak ve cadde çıkışları araçlara kapalı tutulacak.



Aynı gün saat 15.00'ten itibaren yine geçişin tamamlanacağı süreye kadar Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü, bağlı sokak ve cadde çıkışları, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Kahire Caddesi, Doğukent Caddesi, Çevre yolu, Esenboğa Havalimanı yolu ile kavşaklara bağlı sokak ve cadde çıkışları, İnönü Bulvarı'nın Akay Kavşağı ile Balgat Köprü arasında kalan bölümü bağlı sokak ve cadde çıkışları, Konya yolunun Balgat Köprü ve Migros (Ankamall) arasında kalan bölümü bağlı sokak ve cadde çıkışları, Samsun yolunun 1011 kavşağı ile Aydınlıkevler kavşağı arasında kalan bölümü bağlı sokak ve cadde çıkışları, Çankırı Caddesi, İrfan Baştuğ Caddesi ve bu caddelere çıkan sokak, cadde çıkışı ile Esenboğa Havalimanı yoluna çıkan sokak ve cadde çıkışları trafiğe kapatılacak.



Noktalı Sokak, Boğaz Sokak, Arjantin Caddesi, İran Caddesi'ne gelen araçlar, Sheraton Oteli istikametine dönüş yapamayacak. Noktalı Sokak, Boğaz Sokak sakinleri, bu iki günde araçlarını Sheraton Oteli önüne park edemeyecek.



Medeniyetler İttifakı’na katılacak



Ankara'daki temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde İstanbul’a geçecek olan Obama burada Medeniyetler İttifakı toplantısına katılacak.



Daha önce ilk kez Papa 16. Benedict'e uygulanan önlemleri tekrarlamaya hazırlanan polis, ABD Başkanı kentten ayrılana kadar uyumayacak, izin yapmayacak.



Obama'nın konvoyu olası bir saldırı veya protesto ihtimaline karşı sahil yolunu takip ederek Beşiktaş'taki Conrad Oteli'ne gelecek. Medeniyetler İttifakı toplantısı nedeniyle görev alacak 10 bin polisin 4 bini Obama'nın etrafında kuş uçurtmayacak. ABD Başkanı'nın güzergahı boyunca her 50 metrede bir polis konuşlandırılacak. CIA ajanları ve bomba uzman ekipleri Obama'nın kalacağı Conrad Oteli'nde bomba araması yapacak. ABD Başkanı, otelde farklı dinlerin liderleriyle bir araya gelecek.